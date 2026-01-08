SeñalesSecciones
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentarios
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
252
Transacciones Rentables:
173 (68.65%)
Transacciones Irrentables:
79 (31.35%)
Mejor transacción:
30.58 USD
Peor transacción:
-154.38 USD
Beneficio Bruto:
749.63 USD (134 291 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 319.97 USD (657 789 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (18.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
121 (48.02%)
Transacciones Cortas:
131 (51.98%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-2.26 USD
Beneficio medio:
4.33 USD
Pérdidas medias:
-16.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-977.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-977.70 USD (11)
Crecimiento al mes:
3.06%
Pronóstico anual:
37.13%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
844.26 USD
Máxima:
977.84 USD (32.35%)
Reducción relativa:
De balance:
32.35% (977.70 USD)
De fondos:
3.54% (70.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 88
NZDCAD 80
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 119
NZDCAD 99
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.58 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +18.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -977.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
No hay comentarios
Copiar

