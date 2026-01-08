- Incremento
Total de Trades:
252
Transacciones Rentables:
173 (68.65%)
Transacciones Irrentables:
79 (31.35%)
Mejor transacción:
30.58 USD
Peor transacción:
-154.38 USD
Beneficio Bruto:
749.63 USD (134 291 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 319.97 USD (657 789 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (18.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
121 (48.02%)
Transacciones Cortas:
131 (51.98%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-2.26 USD
Beneficio medio:
4.33 USD
Pérdidas medias:
-16.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-977.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-977.70 USD (11)
Crecimiento al mes:
3.06%
Pronóstico anual:
37.13%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
844.26 USD
Máxima:
977.84 USD (32.35%)
Reducción relativa:
De balance:
32.35% (977.70 USD)
De fondos:
3.54% (70.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|80
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|119
|NZDCAD
|99
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.58 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +18.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -977.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
