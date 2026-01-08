- 자본
트레이드:
252
이익 거래:
173 (68.65%)
손실 거래:
79 (31.35%)
최고의 거래:
30.58 USD
최악의 거래:
-154.38 USD
총 수익:
749.63 USD (134 291 pips)
총 손실:
-1 319.97 USD (657 789 pips)
연속 최대 이익:
11 (18.02 USD)
연속 최대 이익:
133.58 USD (6)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
121 (48.02%)
숏(주식차입매도):
131 (51.98%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-2.26 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-16.71 USD
연속 최대 손실:
11 (-977.70 USD)
연속 최대 손실:
-977.70 USD (11)
월별 성장률:
3.06%
연간 예측:
37.13%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
844.26 USD
최대한의:
977.84 USD (32.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.35% (977.70 USD)
자본금별:
3.54% (70.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|80
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|119
|NZDCAD
|99
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.58 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +18.02 USD
연속 최대 손실: -977.70 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
21
94%
252
68%
100%
0.56
-2.26
USD
USD
32%
1:500