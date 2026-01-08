시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / KOREL
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 리뷰
21
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
252
이익 거래:
173 (68.65%)
손실 거래:
79 (31.35%)
최고의 거래:
30.58 USD
최악의 거래:
-154.38 USD
총 수익:
749.63 USD (134 291 pips)
총 손실:
-1 319.97 USD (657 789 pips)
연속 최대 이익:
11 (18.02 USD)
연속 최대 이익:
133.58 USD (6)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
121 (48.02%)
숏(주식차입매도):
131 (51.98%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-2.26 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-16.71 USD
연속 최대 손실:
11 (-977.70 USD)
연속 최대 손실:
-977.70 USD (11)
월별 성장률:
3.06%
연간 예측:
37.13%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
844.26 USD
최대한의:
977.84 USD (32.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.35% (977.70 USD)
자본금별:
3.54% (70.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 88
NZDCAD 80
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 119
NZDCAD 99
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.58 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +18.02 USD
연속 최대 손실: -977.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
리뷰 없음
