- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
171 (68.67%)
Loss Trade:
78 (31.33%)
Best Trade:
30.58 USD
Worst Trade:
-154.38 USD
Profitto lordo:
738.67 USD (133 973 pips)
Perdita lorda:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
121 (48.59%)
Short Trade:
128 (51.41%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-2.30 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-16.80 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-977.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-977.70 USD (11)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
36.61%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.26 USD
Massimale:
977.84 USD (32.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.35% (977.70 USD)
Per equità:
3.54% (70.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.58 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.02 USD
Massima perdita consecutiva: -977.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
USD
32%
1:500