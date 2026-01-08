SegnaliSezioni
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
171 (68.67%)
Loss Trade:
78 (31.33%)
Best Trade:
30.58 USD
Worst Trade:
-154.38 USD
Profitto lordo:
738.67 USD (133 973 pips)
Perdita lorda:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
121 (48.59%)
Short Trade:
128 (51.41%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-2.30 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-16.80 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-977.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-977.70 USD (11)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
36.61%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.26 USD
Massimale:
977.84 USD (32.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.35% (977.70 USD)
Per equità:
3.54% (70.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.58 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.02 USD
Massima perdita consecutiva: -977.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
