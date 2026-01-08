СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KOREL
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
171 (68.67%)
Убыточных трейдов:
78 (31.33%)
Лучший трейд:
30.58 USD
Худший трейд:
-154.38 USD
Общая прибыль:
738.67 USD (133 973 pips)
Общий убыток:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (18.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
121 (48.59%)
Коротких трейдов:
128 (51.41%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-2.30 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-16.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-977.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-977.70 USD (11)
Прирост в месяц:
3.02%
Годовой прогноз:
36.61%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
844.26 USD
Максимальная:
977.84 USD (32.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.35% (977.70 USD)
По эквити:
3.54% (70.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.58 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +18.02 USD
Макс. убыток в серии: -977.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KOREL
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
2K
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.