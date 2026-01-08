- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
171 (68.67%)
Убыточных трейдов:
78 (31.33%)
Лучший трейд:
30.58 USD
Худший трейд:
-154.38 USD
Общая прибыль:
738.67 USD (133 973 pips)
Общий убыток:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (18.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
121 (48.59%)
Коротких трейдов:
128 (51.41%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-2.30 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-16.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-977.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-977.70 USD (11)
Прирост в месяц:
3.02%
Годовой прогноз:
36.61%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
844.26 USD
Максимальная:
977.84 USD (32.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.35% (977.70 USD)
По эквити:
3.54% (70.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.58 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +18.02 USD
Макс. убыток в серии: -977.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
USD
32%
1:500