SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KOREL
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
171 (68.67%)
Perte trades:
78 (31.33%)
Meilleure transaction:
30.58 USD
Pire transaction:
-154.38 USD
Bénéfice brut:
738.67 USD (133 973 pips)
Perte brute:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (18.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
133.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.80%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
121 (48.59%)
Courts trades:
128 (51.41%)
Facteur de profit:
0.56
Rendement attendu:
-2.30 USD
Bénéfice moyen:
4.32 USD
Perte moyenne:
-16.80 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-977.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-977.70 USD (11)
Croissance mensuelle:
3.02%
Prévision annuelle:
36.61%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
844.26 USD
Maximal:
977.84 USD (32.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.35% (977.70 USD)
Par fonds propres:
3.54% (70.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.58 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +18.02 USD
Perte consécutive maximale: -977.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KOREL
30 USD par mois
-19%
0
0
USD
2K
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.