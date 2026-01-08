シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KOREL
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
レビュー0件
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
249
利益トレード:
171 (68.67%)
損失トレード:
78 (31.33%)
ベストトレード:
30.58 USD
最悪のトレード:
-154.38 USD
総利益:
738.67 USD (133 973 pips)
総損失:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
最大連続の勝ち:
11 (18.02 USD)
最大連続利益:
133.58 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
121 (48.59%)
短いトレード:
128 (51.41%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-2.30 USD
平均利益:
4.32 USD
平均損失:
-16.80 USD
最大連続の負け:
11 (-977.70 USD)
最大連続損失:
-977.70 USD (11)
月間成長:
3.02%
年間予想:
36.61%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
844.26 USD
最大の:
977.84 USD (32.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.35% (977.70 USD)
エクイティによる:
3.54% (70.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.58 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +18.02 USD
最大連続損失: -977.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください