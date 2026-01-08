- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
249
利益トレード:
171 (68.67%)
損失トレード:
78 (31.33%)
ベストトレード:
30.58 USD
最悪のトレード:
-154.38 USD
総利益:
738.67 USD (133 973 pips)
総損失:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
最大連続の勝ち:
11 (18.02 USD)
最大連続利益:
133.58 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
121 (48.59%)
短いトレード:
128 (51.41%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-2.30 USD
平均利益:
4.32 USD
平均損失:
-16.80 USD
最大連続の負け:
11 (-977.70 USD)
最大連続損失:
-977.70 USD (11)
月間成長:
3.02%
年間予想:
36.61%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
844.26 USD
最大の:
977.84 USD (32.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.35% (977.70 USD)
エクイティによる:
3.54% (70.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
レビューなし
