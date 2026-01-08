- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
171 (68.67%)
Verlusttrades:
78 (31.33%)
Bester Trade:
30.58 USD
Schlechtester Trade:
-154.38 USD
Bruttoprofit:
738.67 USD (133 973 pips)
Bruttoverlust:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (18.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.58 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
121 (48.59%)
Short-Positionen:
128 (51.41%)
Profit-Faktor:
0.56
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-977.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-977.70 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.02%
Jahresprognose:
36.61%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
844.26 USD
Maximaler:
977.84 USD (32.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.35% (977.70 USD)
Kapital:
3.54% (70.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
