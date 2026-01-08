SignaleKategorien
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 Bewertungen
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
171 (68.67%)
Verlusttrades:
78 (31.33%)
Bester Trade:
30.58 USD
Schlechtester Trade:
-154.38 USD
Bruttoprofit:
738.67 USD (133 973 pips)
Bruttoverlust:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (18.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.58 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
121 (48.59%)
Short-Positionen:
128 (51.41%)
Profit-Faktor:
0.56
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-977.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-977.70 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.02%
Jahresprognose:
36.61%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
844.26 USD
Maximaler:
977.84 USD (32.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.35% (977.70 USD)
Kapital:
3.54% (70.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.58 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -977.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Keine Bewertungen
