Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 207
Kârla kapanan işlemler:
854 (70.75%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (29.25%)
En iyi işlem:
5 354.68 USD
En kötü işlem:
-5 011.35 USD
Brüt kâr:
82 865.94 USD (683 400 pips)
Brüt zarar:
-29 309.74 USD (141 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (573.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 347.88 USD (48)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.64%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
215
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.09
Alış işlemleri:
605 (50.12%)
Satış işlemleri:
602 (49.88%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
44.37 USD
Ortalama kâr:
97.03 USD
Ortalama zarar:
-83.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 450.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 922.26 USD (3)
Aylık büyüme:
5.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 917.41 USD
Maksimum:
13 109.21 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (13 109.21 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1 255.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 611
XAGUSD 356
AUDUSD 37
EURCAD 29
EURJPY 29
EURUSD 27
AUDCHF 24
USDJPY 23
EURCHF 11
EURAUD 10
EURGBP 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
DE30 7
NZDCAD 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 1
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
XAGUSD 1.5K
AUDUSD 1.3K
EURCAD 9.4K
EURJPY 5
EURUSD 4.1K
AUDCHF 570
USDJPY 16
EURCHF 12K
EURAUD -121
EURGBP 277
AUDJPY 32
NZDCHF 47
DE30 6.9K
NZDCAD 16
NZDUSD -22
GBPUSD 2.8K
GBPAUD 0
GBPCAD 101
AUDCAD 10
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 422K
XAGUSD 2.1K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -114
EURJPY 40K
EURUSD 2.4K
AUDCHF 2.6K
USDJPY 477
EURCHF 2.6K
EURAUD -2.6K
EURGBP 1.3K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
DE30 71K
NZDCAD 1.2K
NZDUSD -1K
GBPUSD 310
GBPAUD -50
GBPCAD 735
AUDCAD 32
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 354.68 USD
En kötü işlem: -5 011 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +573.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 450.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RCXGlobalFZ-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
