SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RSM 64
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 207
Profit Trade:
854 (70.75%)
Loss Trade:
353 (29.25%)
Best Trade:
5 354.68 USD
Worst Trade:
-5 011.35 USD
Profitto lordo:
82 865.94 USD (683 400 pips)
Perdita lorda:
-29 309.74 USD (141 677 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (573.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 347.88 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
215
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.09
Long Trade:
605 (50.12%)
Short Trade:
602 (49.88%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
44.37 USD
Profitto medio:
97.03 USD
Perdita media:
-83.03 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-2 450.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 922.26 USD (3)
Crescita mensile:
5.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 917.41 USD
Massimale:
13 109.21 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (13 109.21 USD)
Per equità:
0.12% (1 255.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 611
XAGUSD 356
AUDUSD 37
EURCAD 29
EURJPY 29
EURUSD 27
AUDCHF 24
USDJPY 23
EURCHF 11
EURAUD 10
EURGBP 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
DE30 7
NZDCAD 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 1
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
XAGUSD 1.5K
AUDUSD 1.3K
EURCAD 9.4K
EURJPY 5
EURUSD 4.1K
AUDCHF 570
USDJPY 16
EURCHF 12K
EURAUD -121
EURGBP 277
AUDJPY 32
NZDCHF 47
DE30 6.9K
NZDCAD 16
NZDUSD -22
GBPUSD 2.8K
GBPAUD 0
GBPCAD 101
AUDCAD 10
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 422K
XAGUSD 2.1K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -114
EURJPY 40K
EURUSD 2.4K
AUDCHF 2.6K
USDJPY 477
EURCHF 2.6K
EURAUD -2.6K
EURGBP 1.3K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
DE30 71K
NZDCAD 1.2K
NZDUSD -1K
GBPUSD 310
GBPAUD -50
GBPCAD 735
AUDCAD 32
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 354.68 USD
Worst Trade: -5 011 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +573.87 USD
Massima perdita consecutiva: -2 450.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RCXGlobalFZ-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RSM 64
30USD al mese
5%
0
0
USD
1.1M
USD
3
0%
1 207
70%
100%
2.82
44.37
USD
1%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.