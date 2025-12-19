SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RSM 64
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 341
Negociações com lucro:
950 (70.84%)
Negociações com perda:
391 (29.16%)
Melhor negociação:
5 354.68 USD
Pior negociação:
-5 011.35 USD
Lucro bruto:
96 269.26 USD (885 414 pips)
Perda bruta:
-40 803.14 USD (164 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (573.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 347.88 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
4.23
Negociações longas:
681 (50.78%)
Negociações curtas:
660 (49.22%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
41.36 USD
Lucro médio:
101.34 USD
Perda média:
-104.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-2 450.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 922.26 USD (3)
Crescimento mensal:
5.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 917.41 USD
Máximo:
13 109.21 USD (1.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.30% (13 109.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.43% (25 653.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 31
EURUSD 30
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 14
EURAUD 10
DE30 10
EURGBP 9
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 6.8K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 9.8K
EURAUD -121
DE30 9K
EURGBP 293
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -380
EURUSD 2.2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.2K
EURAUD -2.6K
DE30 98K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 354.68 USD
Pior negociação: -5 011 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +573.87 USD
Máxima perda consecutiva: -2 450.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RCXGlobalFZ-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For monitoring purposes only. 
Sem comentários
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RSM 64
30 USD por mês
6%
0
0
USD
1.1M
USD
4
0%
1 341
70%
100%
2.35
41.36
USD
2%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.