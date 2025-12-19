- 자본
- 축소
트레이드:
1 460
이익 거래:
1 044 (71.50%)
손실 거래:
416 (28.49%)
최고의 거래:
8 134.88 USD
최악의 거래:
-5 011.35 USD
총 수익:
141 444.12 USD (1 049 757 pips)
총 손실:
-45 483.23 USD (168 568 pips)
연속 최대 이익:
65 (573.87 USD)
연속 최대 이익:
30 744.14 USD (28)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.88%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
125
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
7.32
롱(주식매수):
743 (50.89%)
숏(주식차입매도):
717 (49.11%)
수익 요인:
3.11
기대수익:
65.73 USD
평균 이익:
135.48 USD
평균 손실:
-109.33 USD
연속 최대 손실:
24 (-2 450.07 USD)
연속 최대 손실:
-9 922.26 USD (3)
월별 성장률:
8.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 917.41 USD
최대한의:
13 109.21 USD (1.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.30% (13 109.21 USD)
자본금별:
2.43% (25 653.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|XAGUSD
|356
|EURUSD
|58
|AUDUSD
|42
|EURJPY
|42
|EURCAD
|40
|USDJPY
|26
|AUDCHF
|25
|EURGBP
|17
|EURCHF
|17
|DE30
|15
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|10
|NZDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCHF
|7
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|4
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|US30
|1
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18K
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|21K
|AUDUSD
|2.4K
|EURJPY
|8
|EURCAD
|14K
|USDJPY
|17
|AUDCHF
|578
|EURGBP
|1.1K
|EURCHF
|9.7K
|DE30
|14K
|GBPUSD
|11K
|EURAUD
|-121
|NZDCAD
|284
|AUDJPY
|32
|NZDCHF
|47
|NZDUSD
|-22
|GBPAUD
|8
|USDCHF
|771
|AUDCAD
|73
|GBPCAD
|101
|USDCAD
|-70
|GBPJPY
|4
|US30
|-6
|CHFJPY
|26
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|634K
|XAGUSD
|2.1K
|EURUSD
|7.2K
|AUDUSD
|3.2K
|EURJPY
|61K
|EURCAD
|1.7K
|USDJPY
|526
|AUDCHF
|2.6K
|EURGBP
|5.1K
|EURCHF
|2.1K
|DE30
|162K
|GBPUSD
|2.7K
|EURAUD
|-2.6K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDCHF
|533
|NZDUSD
|-1K
|GBPAUD
|101
|USDCHF
|316
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|735
|USDCAD
|-335
|GBPJPY
|82
|US30
|-1K
|CHFJPY
|206
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 134.88 USD
최악의 거래: -5 011 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +573.87 USD
연속 최대 손실: -2 450.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RCXGlobalFZ-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For monitoring purposes only.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
6
0%
1 460
71%
100%
3.10
65.73
USD
USD
2%
1:100