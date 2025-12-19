시그널섹션
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 460
이익 거래:
1 044 (71.50%)
손실 거래:
416 (28.49%)
최고의 거래:
8 134.88 USD
최악의 거래:
-5 011.35 USD
총 수익:
141 444.12 USD (1 049 757 pips)
총 손실:
-45 483.23 USD (168 568 pips)
연속 최대 이익:
65 (573.87 USD)
연속 최대 이익:
30 744.14 USD (28)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.88%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
125
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
7.32
롱(주식매수):
743 (50.89%)
숏(주식차입매도):
717 (49.11%)
수익 요인:
3.11
기대수익:
65.73 USD
평균 이익:
135.48 USD
평균 손실:
-109.33 USD
연속 최대 손실:
24 (-2 450.07 USD)
연속 최대 손실:
-9 922.26 USD (3)
월별 성장률:
8.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 917.41 USD
최대한의:
13 109.21 USD (1.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.30% (13 109.21 USD)
자본금별:
2.43% (25 653.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 760
XAGUSD 356
EURUSD 58
AUDUSD 42
EURJPY 42
EURCAD 40
USDJPY 26
AUDCHF 25
EURGBP 17
EURCHF 17
DE30 15
GBPUSD 10
EURAUD 10
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
NZDUSD 5
GBPAUD 4
USDCHF 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
USDCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 18K
XAGUSD 1.5K
EURUSD 21K
AUDUSD 2.4K
EURJPY 8
EURCAD 14K
USDJPY 17
AUDCHF 578
EURGBP 1.1K
EURCHF 9.7K
DE30 14K
GBPUSD 11K
EURAUD -121
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
NZDUSD -22
GBPAUD 8
USDCHF 771
AUDCAD 73
GBPCAD 101
USDCAD -70
GBPJPY 4
US30 -6
CHFJPY 26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 634K
XAGUSD 2.1K
EURUSD 7.2K
AUDUSD 3.2K
EURJPY 61K
EURCAD 1.7K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURGBP 5.1K
EURCHF 2.1K
DE30 162K
GBPUSD 2.7K
EURAUD -2.6K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
NZDUSD -1K
GBPAUD 101
USDCHF 316
AUDCAD 363
GBPCAD 735
USDCAD -335
GBPJPY 82
US30 -1K
CHFJPY 206
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8 134.88 USD
최악의 거래: -5 011 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +573.87 USD
연속 최대 손실: -2 450.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RCXGlobalFZ-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

For monitoring purposes only. 
리뷰 없음
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
