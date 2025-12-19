СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RSM 64
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 336
Прибыльных трейдов:
948 (70.95%)
Убыточных трейдов:
388 (29.04%)
Лучший трейд:
5 354.68 USD
Худший трейд:
-5 011.35 USD
Общая прибыль:
96 252.31 USD (884 788 pips)
Общий убыток:
-38 772.85 USD (163 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (573.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 347.88 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
677 (50.67%)
Коротких трейдов:
659 (49.33%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
43.02 USD
Средняя прибыль:
101.53 USD
Средний убыток:
-99.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 450.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 922.26 USD (3)
Прирост в месяц:
5.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 917.41 USD
Максимальная:
13 109.21 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (13 109.21 USD)
По эквити:
1.89% (20 013.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 31
EURUSD 30
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 11
EURAUD 10
DE30 10
EURGBP 7
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 6.8K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 12K
EURAUD -121
DE30 9K
EURGBP 277
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -380
EURUSD 2.2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.6K
EURAUD -2.6K
DE30 98K
EURGBP 1.3K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 354.68 USD
Худший трейд: -5 011 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +573.87 USD
Макс. убыток в серии: -2 450.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RCXGlobalFZ-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

For monitoring purposes only. 
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RSM 64
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1M
USD
4
0%
1 336
70%
100%
2.48
43.02
USD
2%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.