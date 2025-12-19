- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 336
Прибыльных трейдов:
948 (70.95%)
Убыточных трейдов:
388 (29.04%)
Лучший трейд:
5 354.68 USD
Худший трейд:
-5 011.35 USD
Общая прибыль:
96 252.31 USD (884 788 pips)
Общий убыток:
-38 772.85 USD (163 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (573.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 347.88 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
677 (50.67%)
Коротких трейдов:
659 (49.33%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
43.02 USD
Средняя прибыль:
101.53 USD
Средний убыток:
-99.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 450.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 922.26 USD (3)
Прирост в месяц:
5.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 917.41 USD
Максимальная:
13 109.21 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (13 109.21 USD)
По эквити:
1.89% (20 013.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|713
|XAGUSD
|356
|EURJPY
|41
|AUDUSD
|37
|EURCAD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|26
|AUDCHF
|24
|EURCHF
|11
|EURAUD
|10
|DE30
|10
|EURGBP
|7
|NZDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCHF
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|US30
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|1.5K
|EURJPY
|8
|AUDUSD
|1.3K
|EURCAD
|6.8K
|EURUSD
|4.1K
|USDJPY
|17
|AUDCHF
|570
|EURCHF
|12K
|EURAUD
|-121
|DE30
|9K
|EURGBP
|277
|NZDCAD
|284
|AUDJPY
|32
|NZDCHF
|47
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-22
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|73
|GBPCAD
|101
|GBPJPY
|4
|US30
|-6
|USDCHF
|751
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|XAUUSD
|554K
|XAGUSD
|2.1K
|EURJPY
|60K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCAD
|-380
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|526
|AUDCHF
|2.6K
|EURCHF
|2.6K
|EURAUD
|-2.6K
|DE30
|98K
|EURGBP
|1.3K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDCHF
|533
|GBPUSD
|417
|NZDUSD
|-1K
|GBPAUD
|-50
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|735
|GBPJPY
|82
|US30
|-1K
|USDCHF
|119
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 354.68 USD
Худший трейд: -5 011 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +573.87 USD
Макс. убыток в серии: -2 450.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RCXGlobalFZ-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
For monitoring purposes only.
Нет отзывов
