Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 207
Bénéfice trades:
854 (70.75%)
Perte trades:
353 (29.25%)
Meilleure transaction:
5 354.68 USD
Pire transaction:
-5 011.35 USD
Bénéfice brut:
82 865.94 USD (683 400 pips)
Perte brute:
-29 309.74 USD (141 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (573.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 347.88 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.64%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
215
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.09
Longs trades:
605 (50.12%)
Courts trades:
602 (49.88%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
44.37 USD
Bénéfice moyen:
97.03 USD
Perte moyenne:
-83.03 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-2 450.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 922.26 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 917.41 USD
Maximal:
13 109.21 USD (1.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.30% (13 109.21 USD)
Par fonds propres:
0.12% (1 255.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 611
XAGUSD 356
AUDUSD 37
EURCAD 29
EURJPY 29
EURUSD 27
AUDCHF 24
USDJPY 23
EURCHF 11
EURAUD 10
EURGBP 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
DE30 7
NZDCAD 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 1
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
XAGUSD 1.5K
AUDUSD 1.3K
EURCAD 9.4K
EURJPY 5
EURUSD 4.1K
AUDCHF 570
USDJPY 16
EURCHF 12K
EURAUD -121
EURGBP 277
AUDJPY 32
NZDCHF 47
DE30 6.9K
NZDCAD 16
NZDUSD -22
GBPUSD 2.8K
GBPAUD 0
GBPCAD 101
AUDCAD 10
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 422K
XAGUSD 2.1K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -114
EURJPY 40K
EURUSD 2.4K
AUDCHF 2.6K
USDJPY 477
EURCHF 2.6K
EURAUD -2.6K
EURGBP 1.3K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
DE30 71K
NZDCAD 1.2K
NZDUSD -1K
GBPUSD 310
GBPAUD -50
GBPCAD 735
AUDCAD 32
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 354.68 USD
Pire transaction: -5 011 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +573.87 USD
Perte consécutive maximale: -2 450.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RCXGlobalFZ-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
