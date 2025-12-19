SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RSM 64
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 348
Gewinntrades:
955 (70.84%)
Verlusttrades:
393 (29.15%)
Bester Trade:
5 354.68 USD
Schlechtester Trade:
-5 011.35 USD
Bruttoprofit:
101 623.85 USD (940 145 pips)
Bruttoverlust:
-42 893.35 USD (164 535 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (573.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 347.88 USD (48)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.88%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
103
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
4.48
Long-Positionen:
683 (50.67%)
Short-Positionen:
665 (49.33%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
43.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-109.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-2 450.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 922.26 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 917.41 USD
Maximaler:
13 109.21 USD (1.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.30% (13 109.21 USD)
Kapital:
2.43% (25 653.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 32
EURUSD 31
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 14
DE30 14
EURGBP 10
EURAUD 10
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 4.7K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 9.8K
DE30 14K
EURGBP 516
EURAUD -121
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -583
EURUSD 2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.2K
DE30 152K
EURGBP 2.2K
EURAUD -2.6K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 354.68 USD
Schlechtester Trade: -5 011 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +573.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 450.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RCXGlobalFZ-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

For monitoring purposes only. 
Keine Bewertungen
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RSM 64
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
1.1M
USD
4
0%
1 348
70%
100%
2.36
43.57
USD
2%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.