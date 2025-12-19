- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 341
利益トレード:
950 (70.84%)
損失トレード:
391 (29.16%)
ベストトレード:
5 354.68 USD
最悪のトレード:
-5 011.35 USD
総利益:
96 269.26 USD (885 414 pips)
総損失:
-40 803.14 USD (164 172 pips)
最大連続の勝ち:
65 (573.87 USD)
最大連続利益:
19 347.88 USD (48)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
4.23
長いトレード:
681 (50.78%)
短いトレード:
660 (49.22%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
41.36 USD
平均利益:
101.34 USD
平均損失:
-104.36 USD
最大連続の負け:
24 (-2 450.07 USD)
最大連続損失:
-9 922.26 USD (3)
月間成長:
5.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 917.41 USD
最大の:
13 109.21 USD (1.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.30% (13 109.21 USD)
エクイティによる:
2.43% (25 653.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|713
|XAGUSD
|356
|EURJPY
|41
|AUDUSD
|37
|EURCAD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|26
|AUDCHF
|24
|EURCHF
|14
|EURAUD
|10
|DE30
|10
|EURGBP
|9
|NZDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCHF
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|US30
|1
|USDCHF
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|1.5K
|EURJPY
|8
|AUDUSD
|1.3K
|EURCAD
|6.8K
|EURUSD
|4.1K
|USDJPY
|17
|AUDCHF
|570
|EURCHF
|9.8K
|EURAUD
|-121
|DE30
|9K
|EURGBP
|293
|NZDCAD
|284
|AUDJPY
|32
|NZDCHF
|47
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-22
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|73
|GBPCAD
|101
|GBPJPY
|4
|US30
|-6
|USDCHF
|751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|554K
|XAGUSD
|2.1K
|EURJPY
|60K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCAD
|-380
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|526
|AUDCHF
|2.6K
|EURCHF
|2.2K
|EURAUD
|-2.6K
|DE30
|98K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDCHF
|533
|GBPUSD
|417
|NZDUSD
|-1K
|GBPAUD
|-50
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|735
|GBPJPY
|82
|US30
|-1K
|USDCHF
|119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 354.68 USD
最悪のトレード: -5 011 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +573.87 USD
最大連続損失: -2 450.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RCXGlobalFZ-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
For monitoring purposes only.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
4
0%
1 341
70%
100%
2.35
41.36
USD
USD
2%
1:100