Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 341
利益トレード:
950 (70.84%)
損失トレード:
391 (29.16%)
ベストトレード:
5 354.68 USD
最悪のトレード:
-5 011.35 USD
総利益:
96 269.26 USD (885 414 pips)
総損失:
-40 803.14 USD (164 172 pips)
最大連続の勝ち:
65 (573.87 USD)
最大連続利益:
19 347.88 USD (48)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
4.23
長いトレード:
681 (50.78%)
短いトレード:
660 (49.22%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
41.36 USD
平均利益:
101.34 USD
平均損失:
-104.36 USD
最大連続の負け:
24 (-2 450.07 USD)
最大連続損失:
-9 922.26 USD (3)
月間成長:
5.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 917.41 USD
最大の:
13 109.21 USD (1.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.30% (13 109.21 USD)
エクイティによる:
2.43% (25 653.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 31
EURUSD 30
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 14
EURAUD 10
DE30 10
EURGBP 9
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 6.8K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 9.8K
EURAUD -121
DE30 9K
EURGBP 293
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -380
EURUSD 2.2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.2K
EURAUD -2.6K
DE30 98K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 354.68 USD
最悪のトレード: -5 011 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +573.87 USD
最大連続損失: -2 450.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RCXGlobalFZ-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For monitoring purposes only. 
レビューなし
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
