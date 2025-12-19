SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RSM 64
Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 341
Transacciones Rentables:
950 (70.84%)
Transacciones Irrentables:
391 (29.16%)
Mejor transacción:
5 354.68 USD
Peor transacción:
-5 011.35 USD
Beneficio Bruto:
96 269.26 USD (885 414 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 803.14 USD (164 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (573.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 347.88 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.58%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
140
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
4.23
Transacciones Largas:
681 (50.78%)
Transacciones Cortas:
660 (49.22%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
41.36 USD
Beneficio medio:
101.34 USD
Pérdidas medias:
-104.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-2 450.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 922.26 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 917.41 USD
Máxima:
13 109.21 USD (1.30%)
Reducción relativa:
De balance:
1.30% (13 109.21 USD)
De fondos:
2.43% (25 653.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 31
EURUSD 30
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 14
EURAUD 10
DE30 10
EURGBP 9
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 6.8K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 9.8K
EURAUD -121
DE30 9K
EURGBP 293
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -380
EURUSD 2.2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.2K
EURAUD -2.6K
DE30 98K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 354.68 USD
Peor transacción: -5 011 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +573.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 450.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RCXGlobalFZ-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

For monitoring purposes only. 
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
