- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 337
盈利交易:
949 (70.97%)
亏损交易:
388 (29.02%)
最好交易:
5 354.68 USD
最差交易:
-5 011.35 USD
毛利:
96 265.78 USD (885 285 pips)
毛利亏损:
-38 772.85 USD (163 771 pips)
最大连续赢利:
65 (573.87 USD)
最大连续盈利:
19 347.88 USD (48)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.88%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
185
平均持有时间:
7 小时
采收率:
4.39
长期交易:
677 (50.64%)
短期交易:
660 (49.36%)
利润因子:
2.48
预期回报:
43.00 USD
平均利润:
101.44 USD
平均损失:
-99.93 USD
最大连续失误:
24 (-2 450.07 USD)
最大连续亏损:
-9 922.26 USD (3)
每月增长:
5.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 917.41 USD
最大值:
13 109.21 USD (1.30%)
相对跌幅:
结余:
1.30% (13 109.21 USD)
净值:
2.43% (25 653.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|713
|XAGUSD
|356
|EURJPY
|41
|AUDUSD
|37
|EURCAD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|26
|AUDCHF
|24
|EURCHF
|11
|EURAUD
|10
|DE30
|10
|EURGBP
|8
|NZDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCHF
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|US30
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|1.5K
|EURJPY
|8
|AUDUSD
|1.3K
|EURCAD
|6.8K
|EURUSD
|4.1K
|USDJPY
|17
|AUDCHF
|570
|EURCHF
|12K
|EURAUD
|-121
|DE30
|9K
|EURGBP
|290
|NZDCAD
|284
|AUDJPY
|32
|NZDCHF
|47
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-22
|GBPAUD
|0
|AUDCAD
|73
|GBPCAD
|101
|GBPJPY
|4
|US30
|-6
|USDCHF
|751
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|554K
|XAGUSD
|2.1K
|EURJPY
|60K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCAD
|-380
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|526
|AUDCHF
|2.6K
|EURCHF
|2.6K
|EURAUD
|-2.6K
|DE30
|98K
|EURGBP
|1.8K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDCHF
|533
|GBPUSD
|417
|NZDUSD
|-1K
|GBPAUD
|-50
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|735
|GBPJPY
|82
|US30
|-1K
|USDCHF
|119
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 354.68 USD
最差交易: -5 011 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +573.87 USD
最大连续亏损: -2 450.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RCXGlobalFZ-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
For monitoring purposes only.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
4
0%
1 337
70%
100%
2.48
43.00
USD
USD
2%
1:100