Walter Joseph Dillard

RSM 64

Walter Joseph Dillard
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 6%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 337
盈利交易:
949 (70.97%)
亏损交易:
388 (29.02%)
最好交易:
5 354.68 USD
最差交易:
-5 011.35 USD
毛利:
96 265.78 USD (885 285 pips)
毛利亏损:
-38 772.85 USD (163 771 pips)
最大连续赢利:
65 (573.87 USD)
最大连续盈利:
19 347.88 USD (48)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.88%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
185
平均持有时间:
7 小时
采收率:
4.39
长期交易:
677 (50.64%)
短期交易:
660 (49.36%)
利润因子:
2.48
预期回报:
43.00 USD
平均利润:
101.44 USD
平均损失:
-99.93 USD
最大连续失误:
24 (-2 450.07 USD)
最大连续亏损:
-9 922.26 USD (3)
每月增长:
5.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 917.41 USD
最大值:
13 109.21 USD (1.30%)
相对跌幅:
结余:
1.30% (13 109.21 USD)
净值:
2.43% (25 653.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 713
XAGUSD 356
EURJPY 41
AUDUSD 37
EURCAD 31
EURUSD 30
USDJPY 26
AUDCHF 24
EURCHF 11
EURAUD 10
DE30 10
EURGBP 8
NZDCAD 7
AUDJPY 7
NZDCHF 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
US30 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 16K
XAGUSD 1.5K
EURJPY 8
AUDUSD 1.3K
EURCAD 6.8K
EURUSD 4.1K
USDJPY 17
AUDCHF 570
EURCHF 12K
EURAUD -121
DE30 9K
EURGBP 290
NZDCAD 284
AUDJPY 32
NZDCHF 47
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -22
GBPAUD 0
AUDCAD 73
GBPCAD 101
GBPJPY 4
US30 -6
USDCHF 751
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 554K
XAGUSD 2.1K
EURJPY 60K
AUDUSD 1.6K
EURCAD -380
EURUSD 2.2K
USDJPY 526
AUDCHF 2.6K
EURCHF 2.6K
EURAUD -2.6K
DE30 98K
EURGBP 1.8K
NZDCAD 1.6K
AUDJPY -2.3K
NZDCHF 533
GBPUSD 417
NZDUSD -1K
GBPAUD -50
AUDCAD 363
GBPCAD 735
GBPJPY 82
US30 -1K
USDCHF 119
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 354.68 USD
最差交易: -5 011 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +573.87 USD
最大连续亏损: -2 450.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RCXGlobalFZ-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

For monitoring purposes only. 
没有评论
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
