Sutardi

MaxPro Start 5006654

Sutardi
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 53%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
231
Transacciones Rentables:
189 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
42 (18.18%)
Mejor transacción:
20.63 USD
Peor transacción:
-14.07 USD
Beneficio Bruto:
326.47 USD (32 556 pips)
Pérdidas Brutas:
-115.82 USD (11 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (21.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.46 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
0.54%
Carga máxima del depósito:
1.49%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
7.35
Transacciones Largas:
122 (52.81%)
Transacciones Cortas:
109 (47.19%)
Factor de Beneficio:
2.82
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
1.73 USD
Pérdidas medias:
-2.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.65 USD
Máxima:
28.65 USD (7.16%)
Reducción relativa:
De balance:
7.16% (28.65 USD)
De fondos:
0.33% (2.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 211
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.63 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +21.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
No hay comentarios
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
