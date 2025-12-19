- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
231
盈利交易:
189 (81.81%)
亏损交易:
42 (18.18%)
最好交易:
20.63 USD
最差交易:
-14.07 USD
毛利:
326.47 USD (32 556 pips)
毛利亏损:
-115.82 USD (11 565 pips)
最大连续赢利:
19 (21.50 USD)
最大连续盈利:
33.46 USD (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.54%
最大入金加载:
1.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
7.35
长期交易:
122 (52.81%)
短期交易:
109 (47.19%)
利润因子:
2.82
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
3 (-28.65 USD)
最大连续亏损:
-28.65 USD (3)
每月增长:
19.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.65 USD
最大值:
28.65 USD (7.16%)
相对跌幅:
结余:
7.16% (28.65 USD)
净值:
0.33% (2.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.63 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +21.50 USD
最大连续亏损: -28.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
8
100%
231
81%
1%
2.81
0.91
USD
USD
7%
1:500