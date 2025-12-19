SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MaxPro Start 5006654
Sutardi

MaxPro Start 5006654

Sutardi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
1 / 7 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
231
Gewinntrades:
189 (81.81%)
Verlusttrades:
42 (18.18%)
Bester Trade:
20.63 USD
Schlechtester Trade:
-14.07 USD
Bruttoprofit:
326.47 USD (32 556 pips)
Bruttoverlust:
-115.82 USD (11 565 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (21.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.46 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
0.54%
Max deposit load:
1.49%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
7.35
Long-Positionen:
122 (52.81%)
Short-Positionen:
109 (47.19%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.65 USD
Maximaler:
28.65 USD (7.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.16% (28.65 USD)
Kapital:
0.33% (2.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 211
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.63 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Keine Bewertungen
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
