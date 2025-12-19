- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
231
Gewinntrades:
189 (81.81%)
Verlusttrades:
42 (18.18%)
Bester Trade:
20.63 USD
Schlechtester Trade:
-14.07 USD
Bruttoprofit:
326.47 USD (32 556 pips)
Bruttoverlust:
-115.82 USD (11 565 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (21.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.46 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
0.54%
Max deposit load:
1.49%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
7.35
Long-Positionen:
122 (52.81%)
Short-Positionen:
109 (47.19%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.65 USD
Maximaler:
28.65 USD (7.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.16% (28.65 USD)
Kapital:
0.33% (2.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.63 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
