트레이드:
301
이익 거래:
238 (79.06%)
손실 거래:
63 (20.93%)
최고의 거래:
20.63 USD
최악의 거래:
-14.07 USD
총 수익:
441.37 USD (44 026 pips)
총 손실:
-170.56 USD (17 029 pips)
연속 최대 이익:
19 (21.50 USD)
연속 최대 이익:
33.46 USD (3)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
1.56%
최대 입금량:
7.97%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
9.45
롱(주식매수):
143 (47.51%)
숏(주식차입매도):
158 (52.49%)
수익 요인:
2.59
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
1.85 USD
평균 손실:
-2.71 USD
연속 최대 손실:
3 (-28.65 USD)
연속 최대 손실:
-28.65 USD (3)
월별 성장률:
18.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.65 USD
최대한의:
28.65 USD (7.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.16% (28.65 USD)
자본금별:
15.56% (100.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|271
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.63 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +21.50 USD
연속 최대 손실: -28.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
68%
1
7
USD
USD
671
USD
USD
10
100%
301
79%
2%
2.58
0.90
USD
USD
16%
1:500