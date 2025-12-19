- 成長
- ドローダウン
トレード:
231
利益トレード:
189 (81.81%)
損失トレード:
42 (18.18%)
ベストトレード:
20.63 USD
最悪のトレード:
-14.07 USD
総利益:
326.47 USD (32 556 pips)
総損失:
-115.82 USD (11 565 pips)
最大連続の勝ち:
19 (21.50 USD)
最大連続利益:
33.46 USD (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
0.54%
最大入金額:
1.49%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
7.35
長いトレード:
122 (52.81%)
短いトレード:
109 (47.19%)
プロフィットファクター:
2.82
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
1.73 USD
平均損失:
-2.76 USD
最大連続の負け:
3 (-28.65 USD)
最大連続損失:
-28.65 USD (3)
月間成長:
19.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.65 USD
最大の:
28.65 USD (7.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.16% (28.65 USD)
エクイティによる:
0.33% (2.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +20.63 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +21.50 USD
最大連続損失: -28.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
レビューなし
