- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
189 (81.81%)
Убыточных трейдов:
42 (18.18%)
Лучший трейд:
20.63 USD
Худший трейд:
-14.07 USD
Общая прибыль:
326.47 USD (32 556 pips)
Общий убыток:
-115.82 USD (11 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (21.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.46 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
122 (52.81%)
Коротких трейдов:
109 (47.19%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.65 USD (3)
Прирост в месяц:
19.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.65 USD
Максимальная:
28.65 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.16% (28.65 USD)
По эквити:
0.33% (2.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.63 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +21.50 USD
Макс. убыток в серии: -28.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
8
100%
231
81%
1%
2.81
0.91
USD
USD
7%
1:500