Sutardi

MaxPro Start 5006654

Sutardi
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 53%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
189 (81.81%)
Убыточных трейдов:
42 (18.18%)
Лучший трейд:
20.63 USD
Худший трейд:
-14.07 USD
Общая прибыль:
326.47 USD (32 556 pips)
Общий убыток:
-115.82 USD (11 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (21.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.46 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
122 (52.81%)
Коротких трейдов:
109 (47.19%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.65 USD (3)
Прирост в месяц:
19.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.65 USD
Максимальная:
28.65 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.16% (28.65 USD)
По эквити:
0.33% (2.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 231
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 211
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.63 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +21.50 USD
Макс. убыток в серии: -28.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Нет отзывов
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.