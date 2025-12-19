- Crescimento
Negociações:
231
Negociações com lucro:
189 (81.81%)
Negociações com perda:
42 (18.18%)
Melhor negociação:
20.63 USD
Pior negociação:
-14.07 USD
Lucro bruto:
326.47 USD (32 556 pips)
Perda bruta:
-115.82 USD (11 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (21.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.46 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
0.54%
Depósito máximo carregado:
1.49%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
7.35
Negociações longas:
122 (52.81%)
Negociações curtas:
109 (47.19%)
Fator de lucro:
2.82
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
1.73 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.65 USD (3)
Crescimento mensal:
19.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.65 USD
Máximo:
28.65 USD (7.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.16% (28.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.33% (2.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.63 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +21.50 USD
Máxima perda consecutiva: -28.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
