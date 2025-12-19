- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
94 (46.30%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (53.69%)
En iyi işlem:
198.65 USD
En kötü işlem:
-144.84 USD
Brüt kâr:
4 341.97 USD (197 681 pips)
Brüt zarar:
-3 445.73 USD (139 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (414.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
114 (56.16%)
Satış işlemleri:
89 (43.84%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
4.41 USD
Ortalama kâr:
46.19 USD
Ortalama zarar:
-31.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-517.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.33 USD (17)
Aylık büyüme:
35.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.16 USD
Maksimum:
683.67 USD (46.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.91% (683.67 USD)
Varlığa göre:
2.57% (23.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|GBPUSD
|20
|CHFJPY
|17
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|15
|USDJPY
|10
|EURGBP
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|800
|GBPUSD
|62
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|-28
|GBPJPY
|92
|AUDJPY
|-14
|USDJPY
|-72
|EURGBP
|48
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|1.8K
|CHFJPY
|1.6K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|5.6K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|-3.6K
|EURGBP
|1.2K
|EURUSD
|605
|AUDUSD
|-91
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.65 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +414.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -517.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
87%
0
0
USD
USD
916
USD
USD
9
0%
203
46%
100%
1.26
4.41
USD
USD
46%
1:200