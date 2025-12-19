SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Efpen77
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 87%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
94 (46.30%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (53.69%)
En iyi işlem:
198.65 USD
En kötü işlem:
-144.84 USD
Brüt kâr:
4 341.97 USD (197 681 pips)
Brüt zarar:
-3 445.73 USD (139 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (414.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
114 (56.16%)
Satış işlemleri:
89 (43.84%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
4.41 USD
Ortalama kâr:
46.19 USD
Ortalama zarar:
-31.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-517.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.33 USD (17)
Aylık büyüme:
35.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.16 USD
Maksimum:
683.67 USD (46.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.91% (683.67 USD)
Varlığa göre:
2.57% (23.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
GBPUSD 20
CHFJPY 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
AUDJPY 15
USDJPY 10
EURGBP 9
EURUSD 8
AUDUSD 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 800
GBPUSD 62
CHFJPY 6
EURJPY -28
GBPJPY 92
AUDJPY -14
USDJPY -72
EURGBP 48
EURUSD 26
AUDUSD 10
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 59K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 1.6K
EURJPY -1.3K
GBPJPY 5.6K
AUDJPY -1.8K
USDJPY -3.6K
EURGBP 1.2K
EURUSD 605
AUDUSD -91
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.65 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +414.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -517.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlSalamBank-Live
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
321 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Efpen77
Ayda 30 USD
87%
0
0
USD
916
USD
9
0%
203
46%
100%
1.26
4.41
USD
46%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.