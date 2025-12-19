- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
219
盈利交易:
101 (46.11%)
亏损交易:
118 (53.88%)
最好交易:
198.65 USD
最差交易:
-160.40 USD
毛利:
4 866.82 USD (211 681 pips)
毛利亏损:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
最大连续赢利:
6 (414.65 USD)
最大连续盈利:
414.65 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.72%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.60
长期交易:
124 (56.62%)
短期交易:
95 (43.38%)
利润因子:
1.29
预期回报:
4.99 USD
平均利润:
48.19 USD
平均损失:
-31.98 USD
最大连续失误:
17 (-517.33 USD)
最大连续亏损:
-517.33 USD (17)
每月增长:
72.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
309.16 USD
最大值:
683.67 USD (46.05%)
相对跌幅:
结余:
45.91% (683.67 USD)
净值:
13.16% (167.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|21
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|18
|AUDJPY
|16
|EURGBP
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|94
|CHFJPY
|-41
|EURJPY
|-67
|GBPJPY
|53
|AUDJPY
|-31
|EURGBP
|23
|USDJPY
|-72
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|40
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|-191
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|709
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.65 USD
最差交易: -160 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +414.65 USD
最大连续亏损: -517.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
