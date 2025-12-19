- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
94 (46.30%)
Loss Trade:
109 (53.69%)
Best Trade:
198.65 USD
Worst Trade:
-144.84 USD
Profitto lordo:
4 341.97 USD (197 681 pips)
Perdita lorda:
-3 445.73 USD (139 443 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (414.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
114 (56.16%)
Short Trade:
89 (43.84%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
46.19 USD
Perdita media:
-31.61 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-517.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.33 USD (17)
Crescita mensile:
35.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.16 USD
Massimale:
683.67 USD (46.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.91% (683.67 USD)
Per equità:
4.00% (36.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|GBPUSD
|20
|CHFJPY
|17
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|15
|USDJPY
|10
|EURGBP
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|800
|GBPUSD
|62
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|-28
|GBPJPY
|92
|AUDJPY
|-14
|USDJPY
|-72
|EURGBP
|48
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|1.8K
|CHFJPY
|1.6K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|5.6K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|-3.6K
|EURGBP
|1.2K
|EURUSD
|605
|AUDUSD
|-91
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.65 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +414.65 USD
Massima perdita consecutiva: -517.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
321 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
87%
0
0
USD
USD
916
USD
USD
9
0%
203
46%
100%
1.26
4.41
USD
USD
46%
1:200