Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 87%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
94 (46.30%)
Loss Trade:
109 (53.69%)
Best Trade:
198.65 USD
Worst Trade:
-144.84 USD
Profitto lordo:
4 341.97 USD (197 681 pips)
Perdita lorda:
-3 445.73 USD (139 443 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (414.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
114 (56.16%)
Short Trade:
89 (43.84%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
46.19 USD
Perdita media:
-31.61 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-517.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.33 USD (17)
Crescita mensile:
35.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.16 USD
Massimale:
683.67 USD (46.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.91% (683.67 USD)
Per equità:
4.00% (36.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
GBPUSD 20
CHFJPY 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
AUDJPY 15
USDJPY 10
EURGBP 9
EURUSD 8
AUDUSD 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 800
GBPUSD 62
CHFJPY 6
EURJPY -28
GBPJPY 92
AUDJPY -14
USDJPY -72
EURGBP 48
EURUSD 26
AUDUSD 10
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 59K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 1.6K
EURJPY -1.3K
GBPJPY 5.6K
AUDJPY -1.8K
USDJPY -3.6K
EURGBP 1.2K
EURUSD 605
AUDUSD -91
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.65 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +414.65 USD
Massima perdita consecutiva: -517.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlSalamBank-Live
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
321 più
Non ci sono recensioni
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
