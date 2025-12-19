SinaisSeções
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
219
Negociações com lucro:
101 (46.11%)
Negociações com perda:
118 (53.88%)
Melhor negociação:
198.65 USD
Pior negociação:
-160.40 USD
Lucro bruto:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Perda bruta:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
414.65 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.72%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
124 (56.62%)
Negociações curtas:
95 (43.38%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
48.19 USD
Perda média:
-31.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-517.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-517.33 USD (17)
Crescimento mensal:
72.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.16 USD
Máximo:
683.67 USD (46.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.91% (683.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.16% (167.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
GBPJPY 18
AUDJPY 16
EURGBP 10
USDJPY 10
EURUSD 9
AUDUSD 5
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 94
CHFJPY -41
EURJPY -67
GBPJPY 53
AUDJPY -31
EURGBP 23
USDJPY -72
EURUSD 49
AUDUSD 40
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 66K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY -191
EURJPY -2.8K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY -2.4K
EURGBP 779
USDJPY -3.6K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 709
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.65 USD
Pior negociação: -160 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +414.65 USD
Máxima perda consecutiva: -517.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
