- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
219
Negociações com lucro:
101 (46.11%)
Negociações com perda:
118 (53.88%)
Melhor negociação:
198.65 USD
Pior negociação:
-160.40 USD
Lucro bruto:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Perda bruta:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
414.65 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.72%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
124 (56.62%)
Negociações curtas:
95 (43.38%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
48.19 USD
Perda média:
-31.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-517.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-517.33 USD (17)
Crescimento mensal:
72.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.16 USD
Máximo:
683.67 USD (46.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.91% (683.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.16% (167.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|21
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|18
|AUDJPY
|16
|EURGBP
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|94
|CHFJPY
|-41
|EURJPY
|-67
|GBPJPY
|53
|AUDJPY
|-31
|EURGBP
|23
|USDJPY
|-72
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|40
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|-191
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|709
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +198.65 USD
Pior negociação: -160 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +414.65 USD
Máxima perda consecutiva: -517.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
322 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
109%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
0%
219
46%
100%
1.28
4.99
USD
USD
46%
1:200