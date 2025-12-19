SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Efpen77
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
219
Transacciones Rentables:
101 (46.11%)
Transacciones Irrentables:
118 (53.88%)
Mejor transacción:
198.65 USD
Peor transacción:
-160.40 USD
Beneficio Bruto:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (414.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
414.65 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.72%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
124 (56.62%)
Transacciones Cortas:
95 (43.38%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
4.99 USD
Beneficio medio:
48.19 USD
Pérdidas medias:
-31.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-517.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-517.33 USD (17)
Crecimiento al mes:
72.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
309.16 USD
Máxima:
683.67 USD (46.05%)
Reducción relativa:
De balance:
45.91% (683.67 USD)
De fondos:
13.16% (167.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
GBPJPY 18
AUDJPY 16
EURGBP 10
USDJPY 10
EURUSD 9
AUDUSD 5
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 94
CHFJPY -41
EURJPY -67
GBPJPY 53
AUDJPY -31
EURGBP 23
USDJPY -72
EURUSD 49
AUDUSD 40
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 66K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY -191
EURJPY -2.8K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY -2.4K
EURGBP 779
USDJPY -3.6K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 709
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +198.65 USD
Peor transacción: -160 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +414.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -517.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copiar

