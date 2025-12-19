- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
219
利益トレード:
101 (46.11%)
損失トレード:
118 (53.88%)
ベストトレード:
198.65 USD
最悪のトレード:
-160.40 USD
総利益:
4 866.82 USD (211 681 pips)
総損失:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.65 USD)
最大連続利益:
414.65 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.72%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
124 (56.62%)
短いトレード:
95 (43.38%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
48.19 USD
平均損失:
-31.98 USD
最大連続の負け:
17 (-517.33 USD)
最大連続損失:
-517.33 USD (17)
月間成長:
72.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.16 USD
最大の:
683.67 USD (46.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.91% (683.67 USD)
エクイティによる:
13.16% (167.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|21
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|18
|AUDJPY
|16
|EURGBP
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|94
|CHFJPY
|-41
|EURJPY
|-67
|GBPJPY
|53
|AUDJPY
|-31
|EURGBP
|23
|USDJPY
|-72
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|40
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|-191
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|709
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.65 USD
最悪のトレード: -160 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +414.65 USD
最大連続損失: -517.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
