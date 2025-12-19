シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Efpen77
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
219
利益トレード:
101 (46.11%)
損失トレード:
118 (53.88%)
ベストトレード:
198.65 USD
最悪のトレード:
-160.40 USD
総利益:
4 866.82 USD (211 681 pips)
総損失:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.65 USD)
最大連続利益:
414.65 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.72%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
124 (56.62%)
短いトレード:
95 (43.38%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
48.19 USD
平均損失:
-31.98 USD
最大連続の負け:
17 (-517.33 USD)
最大連続損失:
-517.33 USD (17)
月間成長:
72.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.16 USD
最大の:
683.67 USD (46.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.91% (683.67 USD)
エクイティによる:
13.16% (167.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
GBPJPY 18
AUDJPY 16
EURGBP 10
USDJPY 10
EURUSD 9
AUDUSD 5
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 94
CHFJPY -41
EURJPY -67
GBPJPY 53
AUDJPY -31
EURGBP 23
USDJPY -72
EURUSD 49
AUDUSD 40
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 66K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY -191
EURJPY -2.8K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY -2.4K
EURGBP 779
USDJPY -3.6K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 709
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +198.65 USD
最悪のトレード: -160 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +414.65 USD
最大連続損失: -517.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 より多く...
レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
