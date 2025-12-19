SignaleKategorien
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
219
Gewinntrades:
101 (46.11%)
Verlusttrades:
118 (53.88%)
Bester Trade:
198.65 USD
Schlechtester Trade:
-160.40 USD
Bruttoprofit:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Bruttoverlust:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (414.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
414.65 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.72%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.60
Long-Positionen:
124 (56.62%)
Short-Positionen:
95 (43.38%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-517.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-517.33 USD (17)
Wachstum pro Monat :
72.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.16 USD
Maximaler:
683.67 USD (46.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.91% (683.67 USD)
Kapital:
13.16% (167.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
GBPJPY 18
AUDJPY 16
EURGBP 10
USDJPY 10
EURUSD 9
AUDUSD 5
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 94
CHFJPY -41
EURJPY -67
GBPJPY 53
AUDJPY -31
EURGBP 23
USDJPY -72
EURUSD 49
AUDUSD 40
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 66K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY -191
EURJPY -2.8K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY -2.4K
EURGBP 779
USDJPY -3.6K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 709
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +198.65 USD
Schlechtester Trade: -160 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +414.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -517.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
