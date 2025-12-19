СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Efpen77
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
101 (46.11%)
Убыточных трейдов:
118 (53.88%)
Лучший трейд:
198.65 USD
Худший трейд:
-160.40 USD
Общая прибыль:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Общий убыток:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.72%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
124 (56.62%)
Коротких трейдов:
95 (43.38%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.99 USD
Средняя прибыль:
48.19 USD
Средний убыток:
-31.98 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-517.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.33 USD (17)
Прирост в месяц:
72.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.16 USD
Максимальная:
683.67 USD (46.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.91% (683.67 USD)
По эквити:
13.16% (167.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
GBPJPY 18
AUDJPY 16
EURGBP 10
USDJPY 10
EURUSD 9
AUDUSD 5
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 94
CHFJPY -41
EURJPY -67
GBPJPY 53
AUDJPY -31
EURGBP 23
USDJPY -72
EURUSD 49
AUDUSD 40
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY -191
EURJPY -2.8K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY -2.4K
EURGBP 779
USDJPY -3.6K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 709
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.65 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +414.65 USD
Макс. убыток в серии: -517.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
Нет отзывов
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Efpen77
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
1.1K
USD
11
0%
219
46%
100%
1.28
4.99
USD
46%
1:200
Копировать

