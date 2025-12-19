- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
101 (46.11%)
Убыточных трейдов:
118 (53.88%)
Лучший трейд:
198.65 USD
Худший трейд:
-160.40 USD
Общая прибыль:
4 866.82 USD (211 681 pips)
Общий убыток:
-3 773.60 USD (149 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.72%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
124 (56.62%)
Коротких трейдов:
95 (43.38%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.99 USD
Средняя прибыль:
48.19 USD
Средний убыток:
-31.98 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-517.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.33 USD (17)
Прирост в месяц:
72.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.16 USD
Максимальная:
683.67 USD (46.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.91% (683.67 USD)
По эквити:
13.16% (167.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|21
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|18
|AUDJPY
|16
|EURGBP
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|94
|CHFJPY
|-41
|EURJPY
|-67
|GBPJPY
|53
|AUDJPY
|-31
|EURGBP
|23
|USDJPY
|-72
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|40
|CADJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|NZDUSD
|-7
|EURNZD
|-6
|USDCHF
|-4
|USDCAD
|-3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|-191
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|709
|CADJPY
|-1.1K
|NZDJPY
|-899
|NZDUSD
|-687
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|-349
|USDCAD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +198.65 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +414.65 USD
Макс. убыток в серии: -517.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
еще 322...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
0%
219
46%
100%
1.28
4.99
USD
USD
46%
1:200