Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlSalamBank-Live 0.00 × 3 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 3TGFX-Main 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 13 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 Exness-Real16 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 GhanaFX-Main 0.00 × 1