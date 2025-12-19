SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Efpen77
Aef Saefulloh

Efpen77

Aef Saefulloh
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 87%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
203
Bénéfice trades:
94 (46.30%)
Perte trades:
109 (53.69%)
Meilleure transaction:
198.65 USD
Pire transaction:
-144.84 USD
Bénéfice brut:
4 341.97 USD (197 681 pips)
Perte brute:
-3 445.73 USD (139 443 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (414.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
414.65 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.46%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
114 (56.16%)
Courts trades:
89 (43.84%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
4.41 USD
Bénéfice moyen:
46.19 USD
Perte moyenne:
-31.61 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-517.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-517.33 USD (17)
Croissance mensuelle:
35.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.16 USD
Maximal:
683.67 USD (46.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.91% (683.67 USD)
Par fonds propres:
4.00% (36.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
GBPUSD 20
CHFJPY 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
AUDJPY 15
USDJPY 10
EURGBP 9
EURUSD 8
AUDUSD 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 800
GBPUSD 62
CHFJPY 6
EURJPY -28
GBPJPY 92
AUDJPY -14
USDJPY -72
EURGBP 48
EURUSD 26
AUDUSD 10
CADJPY -7
NZDJPY -6
NZDUSD -7
EURNZD -6
USDCHF -4
USDCAD -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 1.6K
EURJPY -1.3K
GBPJPY 5.6K
AUDJPY -1.8K
USDJPY -3.6K
EURGBP 1.2K
EURUSD 605
AUDUSD -91
CADJPY -1.1K
NZDJPY -899
NZDUSD -687
EURNZD -1K
USDCHF -349
USDCAD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.65 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +414.65 USD
Perte consécutive maximale: -517.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlSalamBank-Live
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
321 plus...
Aucun avis
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.