- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11 383
Kârla kapanan işlemler:
7 989 (70.18%)
Zararla kapanan işlemler:
3 394 (29.82%)
En iyi işlem:
1 863.00 USD
En kötü işlem:
-2 390.00 USD
Brüt kâr:
62 413.17 USD (2 242 218 pips)
Brüt zarar:
-49 936.13 USD (2 003 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (45.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 863.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
714
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
5 571 (48.94%)
Satış işlemleri:
5 812 (51.06%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
7.81 USD
Ortalama zarar:
-14.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-168.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 407.29 USD (5)
Aylık büyüme:
15.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 450.43 USD
Maksimum:
6 173.96 USD (26.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.02% (6 173.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11383
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDecn
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDecn
|239K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 863.00 USD
En kötü işlem: -2 390 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +45.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -168.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
İnceleme yok