交易:
11 572
盈利交易:
8 137 (70.31%)
亏损交易:
3 435 (29.68%)
最好交易:
1 863.00 USD
最差交易:
-2 390.00 USD
毛利:
62 705.51 USD (2 269 398 pips)
毛利亏损:
-50 098.43 USD (2 019 857 pips)
最大连续赢利:
33 (45.12 USD)
最大连续盈利:
1 863.00 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
5.33%
最大入金加载:
0.29%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
199
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
2.04
长期交易:
5 665 (48.95%)
短期交易:
5 907 (51.05%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
7.71 USD
平均损失:
-14.58 USD
最大连续失误:
6 (-168.91 USD)
最大连续亏损:
-2 407.29 USD (5)
每月增长:
12.75%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 450.43 USD
最大值:
6 173.96 USD (26.02%)
相对跌幅:
结余:
26.02% (6 173.96 USD)
净值:
0.23% (63.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11572
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDecn
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDecn
|250K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 863.00 USD
最差交易: -2 390 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +45.12 USD
最大连续亏损: -168.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
1
90K
USD
USD
28K
USD
USD
10
99%
11 572
70%
5%
1.25
1.09
USD
USD
26%
1:500