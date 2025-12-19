- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 383
Profit Trade:
7 989 (70.18%)
Loss Trade:
3 394 (29.82%)
Best Trade:
1 863.00 USD
Worst Trade:
-2 390.00 USD
Profitto lordo:
62 413.17 USD (2 242 218 pips)
Perdita lorda:
-49 936.13 USD (2 003 888 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (45.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 863.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
714
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
5 571 (48.94%)
Short Trade:
5 812 (51.06%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-14.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-168.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 407.29 USD (5)
Crescita mensile:
15.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 450.43 USD
Massimale:
6 173.96 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.02% (6 173.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11383
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDecn
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDecn
|239K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 863.00 USD
Worst Trade: -2 390 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +45.12 USD
Massima perdita consecutiva: -168.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Non ci sono recensioni