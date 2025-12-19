SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mohwin257
Jihong Liu

Mohwin257

Jihong Liu
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 66%
MohicansMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 383
Profit Trade:
7 989 (70.18%)
Loss Trade:
3 394 (29.82%)
Best Trade:
1 863.00 USD
Worst Trade:
-2 390.00 USD
Profitto lordo:
62 413.17 USD (2 242 218 pips)
Perdita lorda:
-49 936.13 USD (2 003 888 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (45.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 863.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
714
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
5 571 (48.94%)
Short Trade:
5 812 (51.06%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-14.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-168.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 407.29 USD (5)
Crescita mensile:
15.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 450.43 USD
Massimale:
6 173.96 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.02% (6 173.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDecn 11383
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDecn 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDecn 239K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 863.00 USD
Worst Trade: -2 390 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +45.12 USD
Massima perdita consecutiva: -168.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Non ci sono recensioni
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati