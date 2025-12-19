- 자본
- 축소
트레이드:
12 687
이익 거래:
9 002 (70.95%)
손실 거래:
3 685 (29.05%)
최고의 거래:
1 863.00 USD
최악의 거래:
-2 390.00 USD
총 수익:
65 561.92 USD (2 458 742 pips)
총 손실:
-52 012.48 USD (2 183 886 pips)
연속 최대 이익:
33 (45.12 USD)
연속 최대 이익:
1 863.00 USD (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
34.77%
최대 입금량:
0.79%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
415
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
6 193 (48.81%)
숏(주식차입매도):
6 494 (51.19%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
7.28 USD
평균 손실:
-14.11 USD
연속 최대 손실:
6 (-168.91 USD)
연속 최대 손실:
-2 407.29 USD (5)
월별 성장률:
9.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 450.43 USD
최대한의:
6 173.96 USD (26.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.02% (6 173.96 USD)
자본금별:
1.95% (543.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|12687
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDecn
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDecn
|275K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 863.00 USD
최악의 거래: -2 390 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +45.12 USD
연속 최대 손실: -168.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MohicansMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
리뷰 없음
