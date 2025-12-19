SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Mohwin257
Jihong Liu

Mohwin257

Jihong Liu
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
1 / 62K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 68%
MohicansMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 809
Transacciones Rentables:
8 319 (70.44%)
Transacciones Irrentables:
3 490 (29.55%)
Mejor transacción:
1 863.00 USD
Peor transacción:
-2 390.00 USD
Beneficio Bruto:
63 170.11 USD (2 306 651 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 338.84 USD (2 042 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (45.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 863.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
20.29%
Carga máxima del depósito:
0.39%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
431
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
5 787 (49.00%)
Transacciones Cortas:
6 022 (51.00%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
7.59 USD
Pérdidas medias:
-14.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-168.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 407.29 USD (5)
Crecimiento al mes:
12.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 450.43 USD
Máxima:
6 173.96 USD (26.02%)
Reducción relativa:
De balance:
26.02% (6 173.96 USD)
De fondos:
0.57% (157.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDecn 11809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDecn 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDecn 264K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 863.00 USD
Peor transacción: -2 390 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +45.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -168.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
No hay comentarios
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mohwin257
30 USD al mes
68%
1
62K
USD
28K
USD
10
99%
11 809
70%
20%
1.25
1.09
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.