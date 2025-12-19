- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 809
利益トレード:
8 319 (70.44%)
損失トレード:
3 490 (29.55%)
ベストトレード:
1 863.00 USD
最悪のトレード:
-2 390.00 USD
総利益:
63 170.11 USD (2 306 651 pips)
総損失:
-50 338.84 USD (2 042 890 pips)
最大連続の勝ち:
33 (45.12 USD)
最大連続利益:
1 863.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
20.29%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
431
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
5 787 (49.00%)
短いトレード:
6 022 (51.00%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
7.59 USD
平均損失:
-14.42 USD
最大連続の負け:
6 (-168.91 USD)
最大連続損失:
-2 407.29 USD (5)
月間成長:
12.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 450.43 USD
最大の:
6 173.96 USD (26.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.02% (6 173.96 USD)
エクイティによる:
0.57% (157.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11809
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDecn
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDecn
|264K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 863.00 USD
最悪のトレード: -2 390 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +45.12 USD
最大連続損失: -168.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
68%
1
85K
USD
USD
28K
USD
USD
10
99%
11 809
70%
20%
1.25
1.09
USD
USD
26%
1:500