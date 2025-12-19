シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mohwin257
Jihong Liu

Mohwin257

Jihong Liu
レビュー0件
信頼性
10週間
1 / 85K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 68%
MohicansMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 809
利益トレード:
8 319 (70.44%)
損失トレード:
3 490 (29.55%)
ベストトレード:
1 863.00 USD
最悪のトレード:
-2 390.00 USD
総利益:
63 170.11 USD (2 306 651 pips)
総損失:
-50 338.84 USD (2 042 890 pips)
最大連続の勝ち:
33 (45.12 USD)
最大連続利益:
1 863.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
20.29%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
431
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
5 787 (49.00%)
短いトレード:
6 022 (51.00%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
7.59 USD
平均損失:
-14.42 USD
最大連続の負け:
6 (-168.91 USD)
最大連続損失:
-2 407.29 USD (5)
月間成長:
12.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 450.43 USD
最大の:
6 173.96 USD (26.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.02% (6 173.96 USD)
エクイティによる:
0.57% (157.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDecn 11809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDecn 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDecn 264K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 863.00 USD
最悪のトレード: -2 390 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +45.12 USD
最大連続損失: -168.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
レビューなし
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mohwin257
30 USD/月
68%
1
85K
USD
28K
USD
10
99%
11 809
70%
20%
1.25
1.09
USD
26%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください