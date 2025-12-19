SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mohwin257
Jihong Liu

Mohwin257

Jihong Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
1 / 85K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
MohicansMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 094
Gewinntrades:
8 548 (70.67%)
Verlusttrades:
3 546 (29.32%)
Bester Trade:
1 863.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 390.00 USD
Bruttoprofit:
63 834.13 USD (2 354 992 pips)
Bruttoverlust:
-50 748.79 USD (2 078 689 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (45.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 863.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
25.35%
Max deposit load:
0.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
707
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
5 888 (48.69%)
Short-Positionen:
6 206 (51.31%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-168.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 407.29 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 450.43 USD
Maximaler:
6 173.96 USD (26.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.02% (6 173.96 USD)
Kapital:
1.95% (543.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDecn 12094
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDecn 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDecn 276K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 863.00 USD
Schlechtester Trade: -2 390 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -168.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Keine Bewertungen
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mohwin257
30 USD pro Monat
70%
1
85K
USD
28K
USD
10
99%
12 094
70%
25%
1.25
1.08
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.