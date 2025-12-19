- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12 094
Gewinntrades:
8 548 (70.67%)
Verlusttrades:
3 546 (29.32%)
Bester Trade:
1 863.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 390.00 USD
Bruttoprofit:
63 834.13 USD (2 354 992 pips)
Bruttoverlust:
-50 748.79 USD (2 078 689 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (45.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 863.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
25.35%
Max deposit load:
0.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
707
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
5 888 (48.69%)
Short-Positionen:
6 206 (51.31%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-168.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 407.29 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 450.43 USD
Maximaler:
6 173.96 USD (26.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.02% (6 173.96 USD)
Kapital:
1.95% (543.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|12094
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDecn
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDecn
|276K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 863.00 USD
Schlechtester Trade: -2 390 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -168.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
