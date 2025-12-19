- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 809
Negociações com lucro:
8 319 (70.44%)
Negociações com perda:
3 490 (29.55%)
Melhor negociação:
1 863.00 USD
Pior negociação:
-2 390.00 USD
Lucro bruto:
63 170.11 USD (2 306 651 pips)
Perda bruta:
-50 338.84 USD (2 042 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (45.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 863.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
20.29%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
431
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
5 787 (49.00%)
Negociações curtas:
6 022 (51.00%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
7.59 USD
Perda média:
-14.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-168.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 407.29 USD (5)
Crescimento mensal:
12.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 450.43 USD
Máximo:
6 173.96 USD (26.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.02% (6 173.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (157.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11809
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDecn
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDecn
|264K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 863.00 USD
Pior negociação: -2 390 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +45.12 USD
Máxima perda consecutiva: -168.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
1
62K
USD
USD
28K
USD
USD
10
99%
11 809
70%
20%
1.25
1.09
USD
USD
26%
1:500