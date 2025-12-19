СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mohwin257
Jihong Liu

Mohwin257

Jihong Liu
0 отзывов
Надежность
10 недель
1 / 90K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
MohicansMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 478
Прибыльных трейдов:
8 060 (70.22%)
Убыточных трейдов:
3 418 (29.78%)
Лучший трейд:
1 863.00 USD
Худший трейд:
-2 390.00 USD
Общая прибыль:
62 551.36 USD (2 254 463 pips)
Общий убыток:
-50 035.96 USD (2 013 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (45.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 863.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
7.89%
Макс. загрузка депозита:
0.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
577
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
5 625 (49.01%)
Коротких трейдов:
5 853 (50.99%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
7.76 USD
Средний убыток:
-14.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-168.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 407.29 USD (5)
Прирост в месяц:
13.58%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 450.43 USD
Максимальная:
6 173.96 USD (26.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.02% (6 173.96 USD)
По эквити:
0.23% (63.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDecn 11478
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDecn 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDecn 241K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 863.00 USD
Худший трейд: -2 390 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +45.12 USD
Макс. убыток в серии: -168.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Нет отзывов
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mohwin257
30 USD в месяц
66%
1
90K
USD
28K
USD
10
99%
11 478
70%
8%
1.25
1.09
USD
26%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.