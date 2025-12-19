- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 478
Прибыльных трейдов:
8 060 (70.22%)
Убыточных трейдов:
3 418 (29.78%)
Лучший трейд:
1 863.00 USD
Худший трейд:
-2 390.00 USD
Общая прибыль:
62 551.36 USD (2 254 463 pips)
Общий убыток:
-50 035.96 USD (2 013 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (45.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 863.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
7.89%
Макс. загрузка депозита:
0.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
577
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
5 625 (49.01%)
Коротких трейдов:
5 853 (50.99%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
7.76 USD
Средний убыток:
-14.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-168.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 407.29 USD (5)
Прирост в месяц:
13.58%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 450.43 USD
Максимальная:
6 173.96 USD (26.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.02% (6 173.96 USD)
По эквити:
0.23% (63.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|11478
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDecn
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDecn
|241K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 863.00 USD
Худший трейд: -2 390 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +45.12 USD
Макс. убыток в серии: -168.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
全自动EA交易，低回测高收益，是您伦敦金、外汇交易的理想选择！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
66%
1
90K
USD
USD
28K
USD
USD
10
99%
11 478
70%
8%
1.25
1.09
USD
USD
26%
1:500