Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
262 (70.81%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (29.19%)
En iyi işlem:
19.54 EUR
En kötü işlem:
-31.17 EUR
Brüt kâr:
461.12 EUR (37 259 pips)
Brüt zarar:
-236.54 EUR (21 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (54.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
80.96 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.28%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
194 (52.43%)
Satış işlemleri:
176 (47.57%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.76 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-85.09 EUR (7)
Aylık büyüme:
9.16%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 EUR
Maksimum:
115.93 EUR (5.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (115.93 EUR)
Varlığa göre:
12.37% (275.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 153
EURCHF 15
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 72
EURUSD 107
EURCHF 47
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.9K
EURUSD 7.7K
EURCHF 2.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.54 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +54.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.51 × 653
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
Exness-MT5Real15
2.50 × 2
69 daha fazla...
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.