- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
262 (70.81%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (29.19%)
En iyi işlem:
19.54 EUR
En kötü işlem:
-31.17 EUR
Brüt kâr:
461.12 EUR (37 259 pips)
Brüt zarar:
-236.54 EUR (21 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (54.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
80.96 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.28%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
194 (52.43%)
Satış işlemleri:
176 (47.57%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.76 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-85.09 EUR (7)
Aylık büyüme:
9.16%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 EUR
Maksimum:
115.93 EUR (5.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (115.93 EUR)
Varlığa göre:
12.37% (275.29 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|189
|EURUSD
|153
|EURCHF
|15
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|107
|EURCHF
|47
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|7.7K
|EURCHF
|2.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.54 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +54.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 653
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
Exness-MT5Real15
|2.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
11%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
11
86%
370
70%
100%
1.94
0.61
EUR
EUR
12%
1:30