Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.22 × 36 Exness-MT5Real3 0.33 × 3 RoboForex-ECN 0.51 × 653 RazeGlobalMarkets-Server 0.68 × 40 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.83 × 81 FPMarketsSC-Live 0.85 × 20 Exness-MT5Real12 1.00 × 5 FusionMarkets-Live 1.07 × 27 BlueberryMarkets-Live 1.13 × 62 VantageInternational-Live 10 1.17 × 30 FxPro-MT5 Live02 1.27 × 51 OneRoyal-Server 1.50 × 2 Bybit-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.55 × 383 TitanFX-MT5-01 1.57 × 44 ICMarketsSC-MT5 1.70 × 27 TradeMaxGlobal-Live 1.79 × 87 FundingTradersGroup-Server 1.93 × 29 RHCInvestments-Metadoro 2.00 × 1 DooTechnology-Live 2.17 × 24 Darwinex-Live 2.18 × 50 Coinexx-Live 2.33 × 12 ForexTimeFXTM-Live01 2.36 × 11 Exness-MT5Real15 2.50 × 2 69 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya