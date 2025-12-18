SinaisSeções
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
393
Negociações com lucro:
281 (71.50%)
Negociações com perda:
112 (28.50%)
Melhor negociação:
23.02 EUR
Pior negociação:
-33.73 EUR
Lucro bruto:
553.12 EUR (47 544 pips)
Perda bruta:
-280.87 EUR (26 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (54.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
90.33 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
210 (53.44%)
Negociações curtas:
183 (46.56%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
0.69 EUR
Lucro médio:
1.97 EUR
Perda média:
-2.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-85.09 EUR (7)
Crescimento mensal:
6.59%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.91 EUR
Máximo:
115.93 EUR (5.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.51% (115.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.12% (366.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 193
EURUSD 158
EURCHF 15
XAUUSD 14
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 42
EURUSD 111
EURCHF 47
XAUUSD 79
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -314
EURUSD 8.1K
EURCHF 2.1K
XAUUSD 8.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.02 EUR
Pior negociação: -34 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +54.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -1.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
RoboForex-ECN
2.18 × 2468
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
69 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldEA
300 USD por mês
14%
0
0
USD
2.3K
EUR
12
85%
393
71%
100%
1.96
0.69
EUR
16%
1:30
Copiar

