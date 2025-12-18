- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
393
Negociações com lucro:
281 (71.50%)
Negociações com perda:
112 (28.50%)
Melhor negociação:
23.02 EUR
Pior negociação:
-33.73 EUR
Lucro bruto:
553.12 EUR (47 544 pips)
Perda bruta:
-280.87 EUR (26 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (54.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
90.33 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
210 (53.44%)
Negociações curtas:
183 (46.56%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
0.69 EUR
Lucro médio:
1.97 EUR
Perda média:
-2.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-85.09 EUR (7)
Crescimento mensal:
6.59%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.91 EUR
Máximo:
115.93 EUR (5.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.51% (115.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.12% (366.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|193
|EURUSD
|158
|EURCHF
|15
|XAUUSD
|14
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|111
|EURCHF
|47
|XAUUSD
|79
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-314
|EURUSD
|8.1K
|EURCHF
|2.1K
|XAUUSD
|8.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.02 EUR
Pior negociação: -34 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +54.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -1.66 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
