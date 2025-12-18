시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldEA
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
409
이익 거래:
294 (71.88%)
손실 거래:
115 (28.12%)
최고의 거래:
23.02 EUR
최악의 거래:
-81.79 EUR
총 수익:
583.07 EUR (50 384 pips)
총 손실:
-413.89 EUR (34 726 pips)
연속 최대 이익:
29 (54.56 EUR)
연속 최대 이익:
90.33 EUR (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
76.63%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
224 (54.77%)
숏(주식차입매도):
185 (45.23%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.41 EUR
평균 이익:
1.98 EUR
평균 손실:
-3.60 EUR
연속 최대 손실:
9 (-1.66 EUR)
연속 최대 손실:
-109.66 EUR (2)
월별 성장률:
-0.51%
연간 예측:
-6.22%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.91 EUR
최대한의:
115.93 EUR (5.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.51% (115.93 EUR)
자본금별:
19.68% (448.37 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 198
EURUSD 159
XAUUSD 23
EURCHF 15
EURGBP 10
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 63
EURUSD 114
XAUUSD -69
EURCHF 47
EURGBP 32
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 8.2K
XAUUSD 144
EURCHF 2.1K
EURGBP 2.4K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.02 EUR
최악의 거래: -82 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +54.56 EUR
연속 최대 손실: -1.66 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
RoboForex-ECN
2.18 × 2468
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
69 더...
리뷰 없음
