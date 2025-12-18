- 자본
- 축소
트레이드:
409
이익 거래:
294 (71.88%)
손실 거래:
115 (28.12%)
최고의 거래:
23.02 EUR
최악의 거래:
-81.79 EUR
총 수익:
583.07 EUR (50 384 pips)
총 손실:
-413.89 EUR (34 726 pips)
연속 최대 이익:
29 (54.56 EUR)
연속 최대 이익:
90.33 EUR (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
76.63%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
224 (54.77%)
숏(주식차입매도):
185 (45.23%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.41 EUR
평균 이익:
1.98 EUR
평균 손실:
-3.60 EUR
연속 최대 손실:
9 (-1.66 EUR)
연속 최대 손실:
-109.66 EUR (2)
월별 성장률:
-0.51%
연간 예측:
-6.22%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.91 EUR
최대한의:
115.93 EUR (5.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.51% (115.93 EUR)
자본금별:
19.68% (448.37 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|198
|EURUSD
|159
|XAUUSD
|23
|EURCHF
|15
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|63
|EURUSD
|114
|XAUUSD
|-69
|EURCHF
|47
|EURGBP
|32
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|8.2K
|XAUUSD
|144
|EURCHF
|2.1K
|EURGBP
|2.4K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.02 EUR
최악의 거래: -82 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +54.56 EUR
연속 최대 손실: -1.66 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
8%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
13
85%
409
71%
100%
1.40
0.41
EUR
EUR
20%
1:30