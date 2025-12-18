SignauxSections
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
262 (70.81%)
Perte trades:
108 (29.19%)
Meilleure transaction:
19.54 EUR
Pire transaction:
-31.17 EUR
Bénéfice brut:
461.12 EUR (37 259 pips)
Perte brute:
-236.54 EUR (21 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (54.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
80.96 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.28%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
194 (52.43%)
Courts trades:
176 (47.57%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
0.61 EUR
Bénéfice moyen:
1.76 EUR
Perte moyenne:
-2.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-1.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-85.09 EUR (7)
Croissance mensuelle:
9.16%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.91 EUR
Maximal:
115.93 EUR (5.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.51% (115.93 EUR)
Par fonds propres:
12.37% (275.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 153
EURCHF 15
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 72
EURUSD 107
EURCHF 47
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.9K
EURUSD 7.7K
EURCHF 2.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.54 EUR
Pire transaction: -31 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +54.56 EUR
Perte consécutive maximale: -1.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.51 × 653
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
Exness-MT5Real15
2.50 × 2
69 plus...
