交易:
390
盈利交易:
279 (71.53%)
亏损交易:
111 (28.46%)
最好交易:
23.02 EUR
最差交易:
-33.73 EUR
毛利:
551.43 EUR (47 311 pips)
毛利亏损:
-280.76 EUR (26 346 pips)
最大连续赢利:
29 (54.56 EUR)
最大连续盈利:
90.33 EUR (13)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
44.19%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.33
长期交易:
208 (53.33%)
短期交易:
182 (46.67%)
利润因子:
1.96
预期回报:
0.69 EUR
平均利润:
1.98 EUR
平均损失:
-2.53 EUR
最大连续失误:
9 (-1.66 EUR)
最大连续亏损:
-85.09 EUR (7)
每月增长:
8.88%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
11.91 EUR
最大值:
115.93 EUR (5.51%)
相对跌幅:
结余:
5.51% (115.93 EUR)
净值:
16.12% (366.00 EUR)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|156
|EURCHF
|15
|XAUUSD
|14
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|111
|EURCHF
|47
|XAUUSD
|79
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|8K
|EURCHF
|2.1K
|XAUUSD
|8.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +23.02 EUR
最差交易: -34 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +54.56 EUR
最大连续亏损: -1.66 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
