Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
279 (71.53%)
Убыточных трейдов:
111 (28.46%)
Лучший трейд:
23.02 EUR
Худший трейд:
-33.73 EUR
Общая прибыль:
551.43 EUR (47 311 pips)
Общий убыток:
-280.76 EUR (26 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (54.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
90.33 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
44.19%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
208 (53.33%)
Коротких трейдов:
182 (46.67%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.69 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-2.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-1.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.09 EUR (7)
Прирост в месяц:
8.88%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 EUR
Максимальная:
115.93 EUR (5.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.51% (115.93 EUR)
По эквити:
16.07% (364.15 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 192
EURUSD 156
EURCHF 15
XAUUSD 14
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 41
EURUSD 111
EURCHF 47
XAUUSD 79
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -443
EURUSD 8K
EURCHF 2.1K
XAUUSD 8.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.02 EUR
Худший трейд: -34 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +54.56 EUR
Макс. убыток в серии: -1.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
RoboForex-ECN
2.18 × 2468
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
еще 69...
Нет отзывов
