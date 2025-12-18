- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
279 (71.53%)
Убыточных трейдов:
111 (28.46%)
Лучший трейд:
23.02 EUR
Худший трейд:
-33.73 EUR
Общая прибыль:
551.43 EUR (47 311 pips)
Общий убыток:
-280.76 EUR (26 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (54.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
90.33 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
44.19%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
208 (53.33%)
Коротких трейдов:
182 (46.67%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.69 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-2.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-1.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.09 EUR (7)
Прирост в месяц:
8.88%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 EUR
Максимальная:
115.93 EUR (5.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.51% (115.93 EUR)
По эквити:
16.07% (364.15 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|156
|EURCHF
|15
|XAUUSD
|14
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|111
|EURCHF
|47
|XAUUSD
|79
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|8K
|EURCHF
|2.1K
|XAUUSD
|8.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.02 EUR
Худший трейд: -34 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +54.56 EUR
Макс. убыток в серии: -1.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
