- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
393
利益トレード:
281 (71.50%)
損失トレード:
112 (28.50%)
ベストトレード:
23.02 EUR
最悪のトレード:
-33.73 EUR
総利益:
553.12 EUR (47 544 pips)
総損失:
-280.87 EUR (26 346 pips)
最大連続の勝ち:
29 (54.56 EUR)
最大連続利益:
90.33 EUR (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
210 (53.44%)
短いトレード:
183 (46.56%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
0.69 EUR
平均利益:
1.97 EUR
平均損失:
-2.51 EUR
最大連続の負け:
9 (-1.66 EUR)
最大連続損失:
-85.09 EUR (7)
月間成長:
6.59%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.91 EUR
最大の:
115.93 EUR (5.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.51% (115.93 EUR)
エクイティによる:
16.12% (366.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|193
|EURUSD
|158
|EURCHF
|15
|XAUUSD
|14
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|111
|EURCHF
|47
|XAUUSD
|79
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-314
|EURUSD
|8.1K
|EURCHF
|2.1K
|XAUUSD
|8.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.02 EUR
最悪のトレード: -34 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +54.56 EUR
最大連続損失: -1.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
69 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
14%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
12
85%
393
71%
100%
1.96
0.69
EUR
EUR
16%
1:30