SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldEA
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 14%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
393
Transacciones Rentables:
281 (71.50%)
Transacciones Irrentables:
112 (28.50%)
Mejor transacción:
23.02 EUR
Peor transacción:
-33.73 EUR
Beneficio Bruto:
553.12 EUR (47 544 pips)
Pérdidas Brutas:
-280.87 EUR (26 346 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (54.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
90.33 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
44.19%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
210 (53.44%)
Transacciones Cortas:
183 (46.56%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
0.69 EUR
Beneficio medio:
1.97 EUR
Pérdidas medias:
-2.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.09 EUR (7)
Crecimiento al mes:
6.59%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.91 EUR
Máxima:
115.93 EUR (5.51%)
Reducción relativa:
De balance:
5.51% (115.93 EUR)
De fondos:
16.12% (366.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 193
EURUSD 158
EURCHF 15
XAUUSD 14
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 42
EURUSD 111
EURCHF 47
XAUUSD 79
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -314
EURUSD 8.1K
EURCHF 2.1K
XAUUSD 8.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.02 EUR
Peor transacción: -34 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +54.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1.66 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
RoboForex-ECN
2.18 × 2468
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
otros 69...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldEA
300 USD al mes
14%
0
0
USD
2.3K
EUR
12
85%
393
71%
100%
1.96
0.69
EUR
16%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.